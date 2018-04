L'accident s'est passé ce jeudi matin près de Bruges.









Mais selon les premières constatations, la victime voulait fermer la porte de son garage quand celle-ci s'est brusquemment refermée sur lui. Un voisin a trouvé le corps sans vie de l'homme peu de temps après et a appelé les secours. Cela faisait six mois que sa femme et lui avaient emmenagé dans le quartier et avaient loué un garage non loin de leur habitation.

Selon, un homme de 70 ans vivant à Assebroek près de Bruges a été retrouvé mort près de son domicile ce jeudi matin. Le malheureux aurait reçu la porte sur sa tête. La police et le parquet étaient sur place pour constater les faits et établir les raisons du décès.