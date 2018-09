Votre vie amoureuse est plus harmonieuse. Une rencontre ou une vie de couple constructive embellit votre quotidien.

Vous êtes sans concession, enclin au plus grand détachement, voire à l’indifférence.

Coup de cœur, tentation et passion vous animent. Vous vous montrez audacieux et entreprenant.

Verseau

Vous sentant plus confiant, vous vous montrez entreprenant et certain de la réussite de vos projets.