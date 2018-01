Un loup allemand, équipé par des scientifiques d'un collier transmetteur, a fait une apparition en Flandre.

L'animal, provenant du Land allemand de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, a traversé aux alentours de Noël la frontière germano-néerlandaise, pour continuer jusqu'à la frontière belgo-néerlandaise, entre les Limbourgs néerlandais et belge, qu'il a franchie le 2 janvier, indique samedi l'asbl Landschap. Ces derniers jours, le loup a été repéré à Beringen (province de Limbourg) et dans les environs du domaine militaire de Bourg-Léopold. L'animal a parcouru plus de 500 kilomètres en dix jours.

Notre pays était le dernier du continent européen à ne pas avoir reçu la visite récente des loups. En août 2011, une autre observation avait été réalisée à Gedinne, mais aucune autre n'avait été confirmée depuis lors.