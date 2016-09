Un mineur euthanasié pour la première fois en Belgique

Les étranges prescriptions de Wiggins et Froome: "Des doses inhabituelles, je comprends mieux leurs exploits"

Nous avons souhaité en savoir plus sur les prescriptions de Wiggins et Froome, révélées par des hackers russes ce jeudi, et leur impact potentiel sur les performances des sportifs. Selon le Professeur Philippe Van de Borne (hôpital Erasme), Wiggins a profité de ces traitements pendant son Tour victorieux, en 2012.