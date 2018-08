Un accident mortel s'est produit la nuit de mercredi à jeudi vers 2h20 sur l'autoroute E19, à hauteur de Wauthier-Braine (Braine-le-Château).

Selon certaines informations, non confirmées par les pompiers de la zone Brabant wallon à ce stade, un véhicule fantôme serait en cause. Le bilan, lui, est confirmé: une personne est décédée et une autre est gravement blessée.

L'accident s'est produit dans le sens Paris vers Bruxelles, et l'intervention a provoqué d'importantes files (jusqu'à Nivelles-Sud) en tout début de matinée sur l'autoroute. Celle-ci a été entièrement dégagée aux environs de 8h00.