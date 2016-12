Dimanche après-midi, le ciel sera gris mais très doux avec par moments quelques bruines, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo.

Les maxima se situeront autour de 6 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et de 12 degrés sur l'ouest du pays. Il soufflera un vent modéré à assez fort de sud-ouest avec des pointes de 50 km/h. Au littoral, il pourrait atteindre les 60 km/h. Dimanche soir et durant la nuit, il fera toujours très nuageux mais très doux, avec éventuellement un peu de bruines. Du brouillard est à prévoir en Haute Ardenne. Les minima s'établiront autour de 6 sur les hauteurs de l'Ardenne et de 11 degrés en Flandre. À l'aube, les pluies seront un peu plus marquées au littoral. "Le vent de sud-ouest reste modéré à parfois assez fort avec des pointes de 50 km/h, en bord de mer par moments fort avec des pointes de 60 km/h. En fin de nuit, le vent s'oriente au nord-ouest le long du littoral", précise l'IRM.

Lundi, un passage pluvieux traversera rapidement le pays du littoral vers l'Ardenne, avant que le ciel ne se dégage et le temps devienne sec avec de belles apparitions du soleil.

Mardi, le temps sera généralement ensoleillé. De la grisaille pourrait cependant subsister en Ardenne.

Mercredi, ce sont les nuages bas, brumes et bancs de brouillard temporairement givrant qui se retrouveront sur la plupart des régions.

Le reste de la semaine, après dissipation de la grisaille matinale, des éclaircies devraient faire leur apparition. Mais les nuits seront froides avec des gelées généralisées et les maxima ne dépasseront pas +2 ou +3 degrés à Bruxelles.