Durant la matinée de samedi, quelques pluies résiduelles toucheront encore la province de Luxembourg. Ailleurs, il fera déjà sec avec de belles éclaircies dans l'ouest. Assez vite, la zone de pluie s'évacuera et dans la plupart des régions, le temps deviendra assez ensoleillé. Dans le sud-est, les bancs nuageux seront plus tenaces. A partir de l'ouest des nuages élevés envahiront ensuite le ciel. Les températures oscilleront entre 4 et 9 degrés. Le vent sera modéré et, au littoral, parfois assez fort.

Le jour de Noël, les nuages envahiront le ciel à partir de l'ouest avec, par moments un peu de bruine. Les maxima seront très doux pour la saison (5 à 6 degrés plus doux que les normales) avec des valeurs comprises entre 9 et 12 degrés dans le centre et de 5 à 8 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse. Le vent sera généralement modéré, à assez fort à la côte, de secteur sud-ouest. Les rafales pourront atteindre les 55 km/h.

Lundi, la nébulosité sera à nouveau abondante avec le passage d'une zone de pluie. L'après-midi, le temps deviendra sec avec de larges éclaircies à partir de la côte. Les maxima seront compris entre 7 et 12 degrés. Le vent sera modéré, à assez fort sur l'ouest et en Haute Ardenne, de secteur sud-ouest virant à l'ouest-nord-ouest. Les rafales pourraient à nouveau atteindre 55 km/h à la mer.