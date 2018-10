Une petite virée à Bordeaux pour visiter la ville de la belle endormie ou passer un week-end au bord de l'océan, ça vous branche ? Et bien dès juin 2019 vous pourrez rejoindre la région d'Aquitaine en Thalys depuis Bruxelles pour la somme de 40 euros.

C'est officiel : dès 2019, il sera possible de rejoindre Bordeaux en Thalys et profiter de petites virées festives, culturelles ou sportives étant donné sa proximité avec la côte Atlantique le temps d'un week-end. "La toute première circulation se fera le samedi 29 juin 2019, c'est un saisonnier qui sera lancé à ce moment-là pour la première fois et circulera pour les mois de juillet et d'août. Ce sera vraiment un train direct qui n'effectuera aucun arrêt entre les deux villes, le trajet durera entre 4 heures et 4 heures 10 minutes" nous explique le service de presse de Thalys.

Et la nouvelle ligne sera disponible tous les samedis. "C'est vraiment un train loisir qui répond à une réelle demande de nos clients belges désireux de se rendre à Bordeaux ou sur le bassin d'Arcachon par exemple".

À partir de juin 2019, il sera possible de faire un aller-retour hebdomadaire Bordeaux-Bruxelles en 4h 07 exactement et sans arrêt, le samedi pour la modique somme de 40 euros. De nouvelles liaisons pour le Thalys sont également prévues l'année prochaine. À partir d'avril 2019, il y aura deux allers-retours quotidiens entre Amsterdam, Schiphol (l'aéroport d'Amsterdam), Rotterdam, Anvers, Bruxelles, Roissy et Marne-la-Vallée (où se trouve le parc Disneyland Paris).

Deux nouvelles destinations viendront en effet s’ajouter au réseau de Thalys en 2019: Marne-la-Vallée (Disneyland Paris) ainsi que l’aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle.

55 millions d’euros dans le renouvellement du design

Le réseau s’étendra donc l’an prochain. D’abord en avril avec Roissy-Charles de Gaulle et Marne-la-Vallée, dans l’est parisien. Les temps de parcours depuis Bruxelles avoisineront 1h30 et Thalys table sur 300.000 voyageurs à terme.

Ensuite, Bordeaux viendra également s’ajouter à ces destinations, mais uniquement durant l’été 2019, à raison d’un train par semaine dans chaque sens le samedi. "Il s’agit là d’un nouveau ‘Thalys Soleil‘, qui dessert déjà Marseille durant la saison estivale actuellement, pendant hivernal des ‘Thalys Neige‘, qui prennent la direction des Alpes" précise le service presse de la compagnie ferroviaire.

L’entreprise ferroviaire indique également avoir investi 55 millions d’euros dans le renouvellement du design intérieur de ses rames entre 2019 et début 2022. Enfin, dès le 2e semestre 2019, Thalys débutera le renouvellement intérieur de ses rames. Un travail que l’on doit au designer flamand Axel Enthoven et qui permettra d’augmenter de 7% la capacité des trains. Un déploiement qui devrait s'achever en 2022.

Un été record pour Thalys

L'été 2018 aura attiré 1,3 million de voyageurs sur le réseau Thalys entre la Belgique, la France, l’Allemagne et les Pays-Bas, ce qui a donné des idées à l'entreprise ferroviaire dans sa volonté de renforcer ses liaisons en Europe. Avec une hausse de 6,5% de passagers entre la Belgique, la France, l’Allemagne et les Pays-Bas (vs juillet-août 2017), Thalys réalise son meilleur été depuis sa création.

"Pour la seconde année, Thalys fait le plein pendant l’été. Nos destinations rayonnent et nous nous en réjouissons car elles proposent un tourisme qui se renouvelle, à la fois vert et culturel. Ces bons résultats couronnent autant nos efforts que ceux de nos destinations !" déclare Agnès Ogier, CEO de Thalys.

Au total, ce bel été permet à Thalys d’afficher des résultats 2018 prometteurs avec à date un trafic en hausse de +5,6% et un chiffre d’affaires en hausse de +4,9% (janvier / août).