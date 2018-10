Le président d'un bureau de vote de Denderleeuw, en Flandre orientale, a été agressé dimanche matin à la suite d'un incident dans l'isoloir, a indiqué la police locale.

Un homme s'est introduit dans la cabine alors que sa compagne était en train de voter. L'incident s'est produit dans un bureau de vote du complexe sportif André Ottoy, à Denderleeuw. Un homme s'est faufilé dans le même isoloir que sa compagne pendant qu'elle enregistrait son vote. Lorsque le président du bureau a signalé que le vote de l'électrice était de ce fait invalide, les esprits se sont échauffés. Un policier qui régulait la circulation dans le quartier a finalement dû s'interposer.

"Les deux personnes ont voulu quitter les lieux mais le président leur a barré la route", a déclaré un candidat, témoin de la scène, au quotidien Het Laatste Nieuws. L'homme qui s'était introduit dans la cabine de vote "l'a poussé et l'a presque fait tomber à terre. La police est arrivée et a embarqué le couple", selon ce témoin.





A Gand, de la poudre blanche découverte dans un bureau de vote

Sept assesseurs gantois ont été priés de ne pas quitter leur bureau de dépouillement après la découverte de poudre blanche suspecte dans quatre urnes, a indiqué la police dimanche.

Vers 13h30, les assesseurs chargés de compter les bulletins dans le bureau électoral de l'avenue Frans van Ryhove ont trouvé de la poudre blanche suspecte dans quatre urnes.

Le président du bureau a immédiatement averti la police qui s'est rendue sur place. Un périmètre de sécurité a été établi. La Protection civile a été dépêchée sur les lieux, de même que le laboratoire de la police pour déterminer la nature de la poudre.

Six cents bulletins de vote ne peuvent pas être manipulés et donc dépouillés dans une école de Gand où de la poudre blanche a été découverte, indique la police. La protection civile a emporté quatre urnes vers Peutie. Les membres du bureau de vote ne peuvent pas quitter le bâtiment pour l'instant.





De la poudre suspecte découverte dans une urne à Hornu

Les opérations de dépouillement des votes ont été brièvement interrompues dimanche peu après 14h00 à Hornu à la suite de la découverte d'une enveloppe contenant une poudre blanche suspecte dans une urne, a indiqué le bourgmestre de Boussu, Jean-Claude Debiève. Le bureau a pu reprendre ses activités après l'intervention de la Protection civile, qui a conclu que ni les personnes présentes, ni les bulletins de vote n'ont été contaminés. L'enveloppe a été découverte vers 14h00 dans un bureau de dépouillement de l'École technique de Hornu alors que les assesseurs s'apprêtaient à procéder au dépouillement. Une poudre blanche s'est échappée du pli, suscitant quelques inquiétudes parmi les personnes présentes. Les opérations ont été immédiatement suspendues et le bureau a été confiné.

La Protection civile a alors été dépêchée sur place. Après analyse, il s'est avéré que ni les personnes présentes dans le bureau ni les bulletins contenus dans l'urne n'étaient entrés en contact avec la poudre. Le confinement a alors été levé et les opérations ont pu reprendre normalement. L'enveloppe suspecte fait quant à elle l'objet d'un examen plus approfondi.





Un juge de paix intervient lors d'un incident dans un bureau de vote à Genk

Un juge de paix intervient lors d'un incident dans un bureau de vote à GenkUne agitation s'est produite, dimanche, dans un bureau de vote de Zwartberg (Genk) où un couple d'étrangers n'a pas pu se rendre ensemble dans l'isoloir, rapporte VRT NWS. "Le but était que la femme puisse voter seule et pas avec l'homme qui se trouvait derrière elle. Le vote est toujours libre", a indiqué le juge de paix Lode Vrancken. Le président du bureau de vote de Zwartberg a décidé que le couple d'étrangers ne pouvait pas se rendre à deux dans l'isoloir et que chacun devait voter séparément.

Le juge de paix est intervenu lors de cet incident.

"C'était dans l'intérêt d'émancipation politique de cette dame. Le problème s'est reproduit uniquement dans certains bureaux de vote", explique le juge.