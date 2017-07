Durant la première moitié du mois de juillet, 162 enfants se sont perdus à la Côte belge, soit un record à la baisse, annonce jeudi l'Intercommunale des services de sauvetage de la Côte de Flandre occidentale (IKWV).

Depuis quelques années, de moins en moins d'enfants se perdent à la Côte. En 2017 encore, le chiffre est à la baisse avec "seulement" 162 enfants égarés durant la première moitié du mois de juillet, contre 247 sur la même période l'an passé. Et ce, malgré la présence de nombreux touristes sur les plages, en raison de la météo favorable pour débuter les vacances estivales.

Plus de 30 enfants se sont égarés à Ostende, Blankenberge et La Panne. Ce chiffre est plus limité dans les plus petites communes balnéaires comme Coxyde et Nieuport. A Bredene, aucun enfant ne s'est (encore) perdu.

Les bracelets d'orientation distribués gratuitement expliquent notamment ces chiffres à la baisse. "De plus en plus de parents et d'enfants les utilisent", constate l'IKWV qui en déjà distribué 240.000 ces dernières semaines. "Les bracelets sont incontournables pour une plage plus sûre", conclut Johnny Devey, président de l'IKWV.