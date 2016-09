Un réfugié sur quatre trouve un emploi

Belgique

Selon une note de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) publiée hier, les réfugiés installés dans l’Union européenne mettent jusqu’à vingt ans pour atteindre un taux d’emploi similaire à celui des natifs de leur pays d’accueil. "Dans les cinq années suivant l’installation, seul un réfugié sur quatre a un emploi" , soit le niveau le plus faible de tous les groupes de migrants. "Après dix ans, ce taux d’emploi atteint 56 % en moyenne ", souligne ce document.

Qu’en est-il chez nous ? En Flandre, un demandeur d’asile sur quatre a trouvé un emploi via le VDAB (l’équivalent du Forem chez nos voisins néerlandophones) lors de sa première année de séjour en Belgique. La situation économique au nord du pays, où le taux de chômage est plus faible que dans les deux autres Régions ainsi que la promotion des cours de langue, leur offre de meilleures perspectives d’avenir.

Résultat : en trois ans, un réfugié sur deux a réussi à décrocher un travail en Flandre même si les obstacles sur le chemin de l’intégration professionnelle demeurent nombreux.

En Wallonie, difficile de quantifier ce phénomène : le Forem considère que la situation d’un réfugié demandeur d’emploi est similaire à celle d’un Belge qui cherche à entrer sur le marché du travail et ne fait donc pas la distinction dans ses statistiques.

En Belgique, pour les réfugiés reconnus, l’intégration sur le marché du travail s’améliore avec le temps : au moment de la reconnaissance de leur statut, 19 % de personnes sont actives. Quatre ans plus tard, 55 % d’entre elles ont décroché un emploi.

La connaissance de la langue et l’équivalence du diplôme constituent les principales barrières pour ceux qui ont obtenu le statut de réfugié et souhaitent décrocher un emploi. Une notion qui n’échappe pas à l’OCDE qui appelle les pays membres de l’Union à investir dans des cours de langues pour mieux intégrer ses réfugiés. L’argument de l’OCDE : plus vite un réfugié trouve du travail, plus vite son intégration se met en marche et plus vite il contribue à la croissance économique du pays. C’est pourquoi, "investir tôt dans la maîtrise de la langue pourrait être l’une des mesures les plus rentables pour intégrer les réfugiés et leur permettre de capitaliser pleinement sur leur formation académique, contribuant ainsi à la société", conclut la note.