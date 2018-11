Le Roi et la Reine ont reçu 172 convives au banquet en l’honneur d’Emmanuel Macron et son épouse. Justine Hénin et Thomas Meunier parmi les invités.





19h30: Des bruits de conversation et des rires résonnent dans les salles du Château de Laeken. Les invités du Banquet d’Etat arrivent progressivement. La salle en Carré va bientôt recevoir le roi Philippe, la reine Mathilde et leurs deux invités prestigieux: Emmanuel Macron, président français et Brigitte, son épouse.

Le cocktail bat son plein. 172 personnes, triées sur le volet, ont été conviées au Dîner d’état. Parmi eux, des noms connus du grand public. C’est notamment le cas de Thomas Meunier, Justine Henin, en sport. Jaco van Dormael ou encore Eric-Emmanuel Schmitt représentaient la Belgique culturelle. Edouard Vermeulen, conseiller mode de la Reine et directeur de la maison Natan faisait également partie des convives. Le monde politique n’est pas en reste avec des représentants du gouvernement fédéral et les ministres présidents des gouvernements régionaux. Le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close et l'ancienne bourgmestre de Molenbeek Françoise Schepmans faisaient aussi partie des invités. Le médecin de la Reine, Catherine le Clément de Saint Marc, figure aussi sur la liste très sélect. Stéphane Bern a également été présenté aux chefs d’Etat.

Vers 21h, avec une heure de retard sur le programme, tous ont pris place dans la somptueuse Grande Galerie d’honneur. Le Roi y a prononcé un discours et salué l’amitié entre les deux pays. La Reine était radieuse à ses côtés. Elle portait une robe bordeaux en velours avec un joli décolleté, une tiare et des boucles d’oreilles en diamants. Brigitte Macron n’avait pas à rougir. Elle portait une robe noir agrémentée d’une ceinture à paillettes.

Un menu entièrement belge a été imaginé par le traiteur Laurier, fournisseur de la Cour, en concertation avec le Palais: une eau de tomate et crevettes de Zeebruges en entrée, une noisette de chevreuil, kriek et saveurs d’automne en plat et mousse tiède au chocolat, croustillant et glace au spéculoos en dessert.

Les bulles étaient signées Vranken. Un brut blanc de blanc a été servi aux invités. Un Clos d’Opleeuw 2014 et un Saint Estèphe Château Clauzet 2012 ont également ravi les papilles des personnes conviées.