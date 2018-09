Il est le seul steward belge de Ryanair à la base de Bruxelles-Zaventem..

Nos confrères de la Libre Belgique ont rencontré Sarkis Simonjan à l'aéroport de Dublin, jeudi soir.

« Je viens d'apprendre mon licenciement par Ryanair. J'ai fait un malaise et on a dû appeler une ambulance ». Arrivé il y a moins de six mois au sein de la compagnie irlandaise, le jeune homme a été licencié pour différents motifs , mais la cause principale semble bien celle d'avoir parlé à la presse lors de la grève du 25 juillet dernier.