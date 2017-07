Le temps deviendra assez chaud et le ciel nuageux dimanche après-midi, avec temporairement un peu de pluie ou une averse, selon les prévisions de l'IRM. Le mercure grimpera jusqu'à 20 degrés à la Côte et 25 degrés en Lorraine, sous un vent modéré à assez fort. Des rafales pourront atteindre 60 km/h.

Le risque de faibles pluies sera maintenu en soirée à l'est du pays. La nuit prochaine, le temps sera plus sec et le ciel dégagé. Les minima oscilleront entre 11 degrés en Ardenne et 16 degrés au littoral. La journée de lundi pourrait débuter par une ondée à la Côte. Ensuite, il fera agréable et assez chaud, le soleil alternant avec les nuages. La nébulosité augmentera dans l'après-midi au sud, accompagnée d'un risque d'averses. Les températures varieront entre 20 et 22 degrés en Ardenne et à la mer et entre 23 et 25 degrés ailleurs. Le vent modéré de secteur sud-ouest faiblira dans l'après-midi. Les nuages effectueront un retour en force mardi à l'est et au sud-est, avec de la pluie et un risque d'averses orageuses. Ailleurs, le ciel sera partiellement nuageux. Le thermomètre affichera de 21 à 25 degrés. Une averse restera encore possible à l'est mercredi, avant le retour d'un temps sec.