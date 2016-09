Un temps sec et de larges éclaircies en ce premier jour d'automne

Belgique

Après la levée de la grisaille matinale, il fera encore sec ce mercredi avec de larges éclaircies sur l'ouest du pays, selon les prévisions de l'IRM.

Le ciel se couvrira progressivement dans l'après-midi, mais les températures resteront douces avec des maxima compris entre 15 degrés dans les Hautes Fagnes et 21 degrés ailleurs. Le vent sera faible et soufflera de secteur sud-est ou de directions variables. Dans la nuit de mercredi à jeudi, quelques nuages épars glisseront dans le ciel. A l'aube, les voiles d'altitude se feront plus denses sur l'ouest du pays, mais le temps restera sec. Les minima seront de l'ordre de 8 degrés sur les sommets de l'Ardenne, 11 degrés dans le centre du pays et 13 degrés à la Côte. Le vent restera faible et variable.

Jeudi, le soleil se cachera derrière les nuages et quelques gouttes de pluie ne seront pas à exclure en fin de journée sur l'ouest du pays. Le thermomètre affichera encore jusqu'à 23 degrés.

Le temps sera similaire vendredi. Des averses pourront se produire, principalement dans le nord du pays et en première partie de journée.