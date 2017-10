Un accident mortel sur 10 (10%) s'est produit dans une bretelle d'accès ou de sortie et un accident mortel sur 5 (20%) à proximité.

Au total, près d'un accident sur 3 (30%) a eu lieu dans ou à proximité d'une bretelle d'accès ou de sortie. Le risque d'accident y est donc très élevé. 5% des accidents ont par ailleurs eu lieu dans un échangeur, indique lundi l'institut Vias (ex-IBSR) dans une nouvelle étude. Dans un accident mortel sur 8 (13%), des travaux étaient en cours au moment où l'accident s'est produit. Ce chiffre est en hausse ces dernières années et a même triplé depuis 2009 (4%), souligne encore Vias.

Le non-port de la ceinture de sécurité, la vitesse et l'alcool sont les principaux éléments qui jouent un rôle dans les accidents mortels sur autoroute. Ainsi, environ un tiers des conducteurs et passagers impliqués dans un accident mortel ne portaient pas leur ceinture: 35% des conducteurs, 21% des passagers avant et 52% des passagers arrière. 60% des usagers décédés dans un accident sur autoroute ne portaient pas leur ceinture, précise Vias.

La vitesse a joué un rôle dans au moins 38% des accidents mortels. "Il est frappant de constater qu'un conducteur sur 5 (19%) était à l'arrêt au moment de l'accident. Au total, l'alcool a joué un rôle dans plus d'un accident sur 10 (11%), mais dans 40% des accidents, le conducteur n'a pas subi de test", indique Vias. Les conditions météorologiques et l'obscurité ont aussi leur part de responsabilité dans les accidents mortels sur autoroute.