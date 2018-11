Le changement est toujours un peu brutal, on passe à l’heure d’hiver et, en une fois, le jour tombe 60 minutes plus tôt !

Vous êtes peut-être parmi ces milliers d’automobilistes qui vont donc quitter leur lieu de travail pour rejoindre leur domicile alors que le jour s’est déjà couché.

Au contraire de la circulation de nuit, qui est moins dense, la sortie des bureaux, elle, est toujours, disons, animée ! C’est pendant la nuit que 30 % des accidents se produisent en Europe. Or, la nuit commence quand l’obscurité s’installe…

Un des bons réflexes à adopter de manière générale, mais certainement en hiver, est de placer l’interrupteur de phares sur la position Auto, laquelle active automatiquement les feux de croisement. La remarque n’est pas anodine car avec les voitures actuelles qui ont un éclairage de jour, on a parfois la fausse impression d’avoir allumé ses phares alors que ce n’est pas le cas. On est (un peu mieux) vu, certes, mais, soi-même, on ne voit pas bien !

De même, on hausse parfois les épaules lorsque, lors de l’achat, le vendeur nous propose l’option LED. Et pourtant… À en croire l’ingénieure Maite París, en charge de ce département chez Seat, nous ferions mieux d’y accorder davantage d’attention.

"Les ampoules LED permettent non seulement de réduire la consommation et de renforcer le confort, mais elles s’avèrent aussi plus qu’utiles à la sécurité. Ce type d’éclairage est plus proche de la lumière naturelle qu’un phare halogène. En outre, il réagit 150 millièmes de seconde plus rapidement qu’une ampoule à incandescence. Les feux stop munis de LED s’activent donc 5 mètres plus tôt que leur équivalent à incandescence à la vitesse de 120 km/h."

Or, sur autoroute, en situation d’urgence, ces cinq mètres peuvent faire toute la différence entre emboutir la voiture qui nous précède ou pas. "Ces diodes électroluminescentes sont également étudiées pour durer toute la vie du véhicule et elles ne doivent donc pas être remplacées."

Enfin, s’il n’existe pas d’interdiction d’utilisation de l’éclairage intérieur, il est préférable de ne pas y recourir durant de longues périodes afin de rester pleinement attentif à la route. "C’est comme au cinéma, conclut notre interlocutrice. Pour se concentrer sur le film, il convient d’être dans l’environnement le plus obscur possible."