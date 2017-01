L’enquête menée par SD Worx auprès des entreprises en ce début d’année témoigne d’un regain d’optimisme quant à l’activité et à l’emploi.

Par rapport à la même enquête menée l’an dernier, 11 % d’augmentation des intentions d’embauche sont à pointer, ce qui se traduit par plus d’une entreprise sur trois (36,3 %) qui a l’intention d’accroître ses effectifs. Elles ne sont en effet que 5,8 % seulement à prévoir une réduction de l’emploi. On notera d’ailleurs que c’est le pourcentage le plus faible relevé par SD Worx depuis 2011.

"Les perspectives en matière d’emploi restent excellentes. Ce chiffre de 36 % figure dans le Top 3 des meilleurs pourcentages jamais enregistrés", se réjouit Thierry Van Eesbeeck, conseiller stratégique pour les PME chez SD Worx. "C’est en outre le deuxième trimestre d’affilée que la différence entre les optimistes et les pessimistes est supérieure à 30 %."

Mieux encore , ces perspectives d’embauche devraient se traduire dans le courant du premier trimestre par un pourcentage pratiquement identique à celui des trimestres précédents. En revanche, l’évolution est notable par rapport à l’année dernière, lorsque les intentions d’embauche pour le trimestre suivant n’étaient que de 26 % (10 % de moins). C’est en outre la toute première fois que la proportion de PME ayant l’intention d’engager est supérieure à 35 % durant deux trimestres d’affilée.

L’optimisme est particulièrement marqué du côté des petites PME, employant actuellement entre 1 et 5 collaborateurs. En effet, 30,5 % des dirigeants pensent que leur effectif aura grossi à la fin de l’année. C’est nettement plus marqué que l’année dernière, alors que 21,6 % de ces dirigeants partageaient la même espérance. Dans la catégorie des 5-19 collaborateurs, 45,1 % pronostiquent un accroissement de leurs employés. Là aussi, un score bien plus élevé qu’en 2016 (36,5 %).

"Dans le prolongement des attentes en matière d’embauche, on observe que 35,8 % des PME belges s’attendent également à une augmentation de leur volume de travail", conclut Thierry Van Eesbeeck.