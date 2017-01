Si l’on en croit les chiffres de l’attrition (c’est-à-dire le fait de quitter l’armée avant d’avoir fini sa formation) livrés par le ministre de la Défense Steven Vandeput (N-VA) au député fédéral Wouter De Vriendt (Groen), en réponse à une question parlementaire, un soldat sur trois quitte l’armée endéans les trois ans.

Entre 2008 et 2015, le taux d’attrition est de 32,59 %. La Composante Terre est la plus désertée (38,08 %), devant celle de l’Air (19,35 %) puis la Marine (24,67 %) et enfin, le Service Médical (22,11 %). À noter que les départs sont nettement moins nombreux en 2015 qu’en 2008 : en sept ans, ils sont passés de 43,40 % à 12,55 %.

Les pourcentages que fournit le ministre reflètent le taux d’attrition dans les trois ans après incorporation dans l’armée et non pas l’ensemble des départs non prévus. Un détail qui n’échappe à Patrick Descy, de la CGSP-Défense. "Ses chiffres sont mensongers", siffle-t-il. "Le taux de nouvelles recrues qui quittent l’armée au cours de leur première année de formation est absolument monstrueux. Mais ça, le ministre ne veut pas en parler".

