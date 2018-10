Un Irakien de 32 ans a été livré mercredi par le Royaume-Uni à la Belgique. Il est soupçonné de trafic d'êtres humains, indique jeudi la section brugeoise du parquet de Flandre occidentale.

Deux complices du suspect avaient tenté en 2016 de faire passer six migrants via le port de Zeebrugge. Le 14 août 2016, un Britannique âgé de 53 ans au moment des faits et sa compagne de 37 ans ont voulu embarquer à Zeebrugge sur le ferry 'Pride of Bruges' à destination de Hull, en Angleterre. Dans leur caravane, six migrants sans-papiers ont été découverts. Ils étaient cachés dans la cabine de douche, dans une armoire ou encore sous la couchette.

Les deux suspects ont été arrêtés. Ils ont tout d'abord nié leur implication. L'homme a ensuite reconnu devant le juge d'instruction que des passeurs installés en Angleterre l'avaient convaincu de collaborer. Pour effectuer les traversées en ferry, il a alors reçu 1.000 livres sterling, une caravane et 1.300 livres supplémentaires pour acheter une voiture. Pour ne pas éveiller les soupçons, le couple avait d'abord passé un week-end touristique à La Panne.

Les enquêteurs se sont ensuite intéressés au volet britannique du dossier. "Cela n'a aucun sens de se concentrer uniquement sur les passeurs actifs dans notre région", a expliqué le procureur Frank Demeester. "Ce n'est pas parce que les autres suspects sont au Royaume-Uni qu'ils sont hors de portée."

Avec la collaboration des services de police britanniques, un suspect de 32 ans de nationalité irakienne a été arrêté en mai à Liverpool. Le passeur présumé a été remis mercredi à la Belgique.

Il a été conduit jeudi après-midi devant un juge d'instruction de Bruges, qui l'a placé sous mandat d'arrêt.