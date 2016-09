Un transporteur carolo attaque la taxe kilométrique

Belgique

On ne peut dire que la mise en place de la taxe kilométrique ait été accueillie avec un franc sourire, à l’époque de son annonce, par les transporteurs routiers. Ils faisaient valoir la lourdeur d’une taxe supplémentaire dans un secteur qui n’en était pas épargné.

Le principe a pourtant été adopté, qui attribue à une seule et même société, Satellic, le contrôle du prélèvement de cette taxe dans les trois régions du pays par le placement d’un boîtier devenu obligatoire depuis le 1er avril dernier.

Un boîtier baptisé OBU (On Board Unit) et qui enregistre les déplacements des plus de 3,5 tonnes sur toutes les routes de Belgique. Un marché fructueux, puisque le contrat dépasse 1,6 milliard sur douze ans, TVA non comprise.

Mal accueilli, le système et son application ont déjà fait l’objet d’actions en justice contre Satellic, à Liège et à Bruxelles. Satellic les a gagnées dans chaque cas.

Cette fois , c’est UTMS, une société de transport basée à Roux, qui a lancé une assignation contre Satellic, devant le tribunal de commerce de Charleroi. Elle lui reproche de lui avoir fourni des boîtiers défectueux, qui ont suscité, dit-elle, une vingtaine d’incidents. Certains ont dû être remplacés.

Selon UTMS, ces défectuosités ont eu des conséquences fiscales : faute de boîtiers, UTMS a été verbalisée, pour défaut d’OBU à bord de ses véhicules. Ses réclamations chez Satellic n’ont pas abouti, pas plus que sa mise en demeure, et elle fait valoir qu’elle y avait perdu près de 7.000 euros.

Le tribunal de commerce a fixé au 10 mars prochain devant la 2e chambre commerciale l’audience à laquelle ce dossier sera plaidé. Mais déjà, on peut penser que la recevabilité sera l’objet d’un premier débat : si Satellic fait valoir ses conditions générales selon lesquelles tout litige est du ressort des tribunaux bruxellois, la société rovienne devrait avancer que le tribunal de Charleroi est compétent, sur base du siège social de UTMS.

Au-delà, si le tribunal devait donner raison à la société de transport, on peut penser que la décision susciterait d’autres actions du genre.