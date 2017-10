La journée de samedi sera marquée par le passage d'une zone de pluie, suivie de quelques averses et d'un renforcement du vent. Les maxima iront de 13 à 18 degrés.

En soirée, l'Institut royal météorologique prévoit d'abord un temps sec avec de larges éclaircies. Ensuite, le ciel s'ennuagera et de nouvelles pluies toucheront l'ouest du pays. Les minima s'échelonneront de 6 à 11 degrés. Dimanche, un temps encore variable avec des périodes de pluie ou d'averses, et venteux, est attendu. Il fera également nettement plus frais. Ce samedi, la zone de pluie glissera de l'ouest vers l'est du pays, avant de s'évacuer par l'Allemagne. Le temps deviendra ensuite rapidement venteux et variable avec quelques averses entrecoupées d'éclaircies. Un coup de tonnerre n'est pas totalement exclu. Les maxima seront compris entre 13 degrés en Hautes Fagnes et 17 ou 18 degrés dans le centre. Le vent sera modéré, sur l'ouest parfois assez fort, de sud à sud-ouest avec des pointes de 50 ou 55 km/h. Au littoral, il sera parfois fort avec des rafales de 65 km/h.

La nuit de samedi à dimanche, le temps deviendra d'abord pratiquement sec avec de belles éclaircies. Ensuite, les nuages prendront le dessus et de nouvelles averses toucheront l'ouest du pays, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre. Les minima varieront de 6 à 11 degrés. Le vent sera modéré à assez fort dans l'intérieur des terres, et assez fort ou fort à la mer, de sud-ouest avec des rafales de 70 km/h.

Dimanche, le ciel se partagera entre éclaircies et périodes (très) nuageuses parfois accompagnées de pluie et d'averses. Il fera sensiblement plus frais que les jours précédents, les maxima variant en effet entre 7 et 9 degrés en Ardenne et proches de 12 ou 13 degrés en plaine. Le vent sera modéré à parfois assez fort de secteur ouest, diminuant un peu l'après-midi dans l'intérieur. Les rafales pourront atteindre 60 km/h, surtout à la côte.