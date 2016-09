Une admission en psychiatrie sur dix se fait "sous contrainte"

Belgique

Quelque 15 admissions sous contrainte (contention mécanique, isolement, administration forcée de médicaments...) sont effectuées en Belgique. Ce chiffre étonnant provient d’une étude du Conseil supérieur de la santé (KCE). Cela représente 10,4% des "admissions totales dans les hôpitaux psychiatriques".

Manque de personnel, réaction disproportionnée imminente... Les raisons des interventions sous contrainte sont nombreuses et dépendent de chaque équipe psychiatrique. Elles sont de plus en plus nombreuses. C’est la raison pour laquelle le KCE et les psychiatres tirent la sonnette d’alarme.

"Ces admissions sous contrainte ont parfois quadruplé selon certaines régions", déplore Caroline Depuydt, médecin chef de service à l’HAS Fond’Roy. "Si parfois, il n’y a pas d’autre solution, nous souhaitons, tant que possible, respecter le patient et éviter des dérives. Car de telles interventions sont traumatisantes pour le patient et ses proches."

Un risque parmi d’autres? Que cela se banalise. "C’est un risque", reconnaît la spécialiste. "Le souci, c’est que les admissions sous contrainte soient progressivement intégrées dans le processus de soins comme étant elles-mêmes un processus de soins. Or, les interventions sous contrainte ne doivent se justifier que par la dangerosité et l’urgence. C’est une réaction aiguë à un danger imminent pour la personne ou autrui, et non de la prévention."

Elle précise que , dans la plupart des cas, le "patient psychiatrique garde son discernement et sa capacité à choisir. C’est souvent oublié."

Le Conseil supérieur de la santé, les patients, proches de patients et psychiatres interrogés s’accordent sur le fait que ces interventions doivent être "évitées au maximum et utilisées en dernier recours uniquement, en l’absence de toute autre mesure alternative."