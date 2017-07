Une bande de circulation supplémentaire sera accessible à partir du 1er août, pendant les heures de pointe, sur l'axe de l'autoroute E40 reliant Louvain à Bruxelles, a annoncé jeudi l'Agence flamande de la Mobilité.

La première phase de travaux, qui avait débuté le 7 juillet, est arrivée entretemps à son terme. La seconde phase des travaux débutera au cours du prochain week-end. Les travaux devraient se poursuivre jusqu'à la mi-août, indique l'Agence flamande de la Mobilité.

En vue d'effectuer cette transition vers le chantier de la phase 2, l'entrepreneur chargé des travaux procèdera à une série d'adaptations de la configuration des lieux à partir de 21 heures jeudi jusqu'à vendredi 5 heures. Pour cette raison, la circulation sera confinée, pendant cette période, à une seule bande.

A partir du 1er août, en journée, entre 5 heures et midi, la circulation en direction de Bruxelles pourra s'effectuer sur quatre bandes, deux rénovées et deux réduites.

En direction de Liège, la circulation se fera sur trois bandes, comme lors de la phase précédente des travaux. Entre midi et 5 heures du matin et pendant le week-end, trois bandes (une rénovée et deux réduites) seront accessibles en direction de Bruxelles.