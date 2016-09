Une belle journée ensoleillée et des températures estivales à l'horizon

Belgique

Le temps sera à nouveau généralement ensoleillé jeudi.

Quelques champs nuageux seront toutefois possibles à partir de l'ouest du pays dans l'après-midi. Les maxima seront compris entre 23 ou 24 degrés en Haute Belgique et 28 degrés dans le nord du pays, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera d'abord encore généralement faible de secteur sud; dans le courant de l'après- midi, il deviendra modéré, et à la côte assez fort, de secteur ouest à sud-ouest. Durant la nuit de jeudi à vendredi, le temps restera sec et généralement peu nuageux. Dans le courant de la nuit, de la brume et localement de brouillard devraient se former. Les minima oscilleront entre 7 degrés en Haute Belgique et 14 degrés à la côte.

Vendredi, le temps sera d'abord ensoleillé. Plus tard, les champs nuageux seront plus nombreux sur l'ouest et le nord-ouest du pays. Les maxima se situeront autour de 20 ou 21 degrés à la côte ainsi qu'en Haute Belgique et entre 23 et 25 degrés partout ailleurs. Le vent sera généralement faible de secteur sud-ouest à ouest et de secteur nord-ouest à la côte.

Samedi, le soleil devrait dominer le ciel en début de journée. Le temps deviendra graduellement plus nuageux à partir de l'ouest avec, en soirée, des pluies ou des averses à la côte. Les températures atteindront 27 degrés.

Dimanche, il y aura toujours un risque d'averses en matinée. Ensuite, le temps deviendra sec avec alternance de passages nuageux et de périodes ensoleillées. Les températures baisseront légèrement et devraient atteindre 19 à 23 degrés.

Le temps devrait rester ensoleillé avec des températures estivales lundi et mardi. Mercredi, le ciel devrait être plus nuageux avec risque d'une ondée, selon l'IRM. Les températures devraient baisser de quelques degrés.