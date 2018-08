Par souci de sécurité suite à la découverte d’une bombe de la seconde guerre mondiale aux abords de la piste 25R (zone cargo en bout de piste près du village de Diegem), celle-ci sera fermée cette nuit de 00:00 à 06:00 pendant les opérations de déminage.



Les atterrissages se feront par la piste 01 via Waterloo, Woluwé et Wezembeek et les décollages en 07R vers Louvain ( si vent contraire ce sera usage unique de la piste 25L) il s’agit bien d’un cas de force majeure.