La police fédérale de la route disposera en 2018 de 121 nouveaux véhicules, qui représentent un investissement de 5,8 millions d'euros.

Les premiers d'entre eux - 39 Volvo V 90 - ont été présentés jeudi à Aalter (Flandre orientale). Les premières acquisitions de la police de la route ont été conçues sur mesure, après avoir été testées en profondeur auprès d'homologues suédois, se réjouit le commissaire Seys.

Ces véhicules seront principalement destinés aux interventions et à des missions de signalisation. Ils disposent d'un moteur essence et de lampes LED de dernière génération. Chaque modèle a une valeur de 76.000 euros, équipement compris. Censés parcourir environ 75.000 km par an, ils doivent dès lors être remplacés tous les trois à quatre ans.

Outre les Volvo, 54 motos et 28 autres voitures font partie de la commande. Ces véhicules seront répartis à partir de février entre les 26 unités de la police de la route. La livraison devrait être entièrement achevée fin juin.