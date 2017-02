La conseillère communale anversoise Leen Verbist démissionne de son poste, a annoncé la sp.a samedi via un communiqué.

Il était apparu vendredi qu'elle avait reçu pendant plusieurs années une rémunération en tant qu'administratrice de Telenet, normalement due à l'échevin N-VA Koen Kennis. Il s'agirait d'un montant de 30.000 euros. "Après discussion avec mon parti, j'ai décidé de me retirer du conseil communal. Je comprends les réactions de la base et des militants. Je partage moi-même l'incompréhension de ne pas avoir détecté cette faute matérielle de Telenet plus tôt", a indiqué Mme Verbist. Elle souligne que l'intégralité du montant perçu a été remboursé à Telenet.

La VRT a révélé vendredi que Leen Verbist avait perçu au cours des dernières années une rémunération d'administratrice de Telenet qui était normalement destinée à l'échevin Koen Kennis. Ce dernier a remplacé la sp.a au conseil d'administration de Telenet en 2015, mais les rémunérations ont continué à être versées à la première.