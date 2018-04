L'inspection économique a reçu l'an dernier 302 signalements via son point de contact pour des factures falsifiées, par lesquelles des escrocs interceptent une facture et changent le numéro de compte, rapporte De Tijd mercredi.

Près de la moitié (133) des factures falsifiées ont été payées. Les victimes versaient en moyenne 15.000 euros, et dans le cas le plus conséquent, jusqu'à 92.551 euros. L'inspection a bloqué 79 comptes en banque et envoyé 19 dossiers à la justice.

Une campagne de sensibilisation contre les factures frauduleuses fin 2016 et l'arrestation de fraudeurs ont porté leurs fruits. Les trois premiers mois de cette années, seuls 24 cas ont été signalés au point de contact.

Disclaimer: Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga.