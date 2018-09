Une personne a copié vendredi soir la page Facebook de RTL Info et en a profité pour annoncer que la centrale de Tihange avait explosé, a indiqué samedi matin le parquet de Liège.



Une enquête a été lancée pour retrouver le mauvais plaisantin. Plusieurs personnes ont paniqué vendredi soir en apprenant par Facebook, sur la page de RTL Info, que la centrale nucléaire de Tihange venait d'exploser. Il s'agissait d'une fausse information. Une personne a réussi à copier la page de la chaîne d'informations et à lancer la rumeur. Même si RTL a démenti les faits, plusieurs habitants de la région ont pris peur et ont quitté leur domicile durant la soirée.

La police judiciaire fédérale de Liège a été avisée tout comme le parquet de Liège qui a ouvert un dossier. L'enquête est actuellement en cours pour retrouver le responsable des faits.