La fin de l’année 2018 risque d’être marquée par de nombreuses grèves dans les semaines à venir.

À commencer par aujourd’hui, où le front commun syndical a déposé un préavis de grève en ce jour dans les 19 administrations communales bruxelloises (hors enseignement), les CPAS de la capitale et les hôpitaux publics du réseau Iris. "Nos revendications seront déposées sur le bureau du ministre Rudi Vervoort", assure Brigitte Collin, dirigeant responsable du syndicat SLFP à Bruxelles. La CSC, la CGSP et le SLFP appellent en outre le personnel gréviste à les rejoindre à une manifestation dans les rues de Bruxelles.

Le front commun syndical déposera donc un cahier de revendications auprès du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale lors de la manifestation en question. "Nous demandons une augmentation de 10 % de tous les barèmes et une hausse de certains salaires, une véritable politique du bien-être en disant stop aux harcèlements ainsi que plus de personnel pour des meilleures conditions de travail car ces travailleurs vivent avec des salaires sous les montants de référence, en deçà desquels il n’est pas possible de mener une existence conforme à la dignité humaine."

Dans le secteur des administrations communales, du milieu hospitalier et des CPAS, nul doute que des actions syndicales dont des grèves sont à prévoir dans les semaines à venir. "Un programme d’actions est prévu par le front commun syndical pour le mois de décembre ainsi que celui de janvier. On doit encore se mettre d’accord avec les autres syndicats pour les dates précises des grèves à venir", détaille Brigitte Collin.

Les syndicats plaident aussi pour l’allongement barémique des carrières et un second pilier de pensions d’au moins 6 % de la masse salariale pour les contractuels travaillant dans la fonction publique.

Et au niveau des grèves sur le rail, le risque n’est pas à écarter dans les semaines à venir. "Il n’y a encore rien de planifié et nous sommes pour le dialogue mais le port du badge nominatif pour les accompagnateurs fait toujours débat, nous avons entamé une série de démarches pour trouver une dérogation afin de l’empêcher. Nous attendons toujours une réponse du ministre. Par rapport à la recrudescence d’agressions sur le personnel, les agents sont inquiets et craignent des représailles", explique Pierre Lejeune, président de la CGSP-Cheminots. Avant d’ajouter : "Si le dossier des pensions devrait évoluer de manière dramatique, il pourrait y avoir aussi des conséquences", conclut-il.