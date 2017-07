Le temps sera sec, ensoleillé et chaud mercredi après-midi avec quelques voiles d'altitude et quelques cumulus inoffensifs, selon les prévisions de l'IRM.

Les maxima atteindront 23 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne ainsi que le long du littoral, et entre 25 à 27 degrés dans les autres régions. Le vent de secteur nord sera généralement faible mais plus modéré à la côte. Ce soir et durant la nuit, le ciel sera généralement étoilé. Un peu de brume ou quelques bancs de brouillard pourront se former en fin de nuit. Les minima seront compris entre 13 et 16 degrés.

Jeudi, la journée débutera sous le soleil malgré des voiles d'altitude et les nuages se développeront en cours de journée. Quelques averses orageuses, avec possibilité de grêle, sont également attendues. Les maxima afficheront 26 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 29 degrés en Campine. Des orages parfois violents et accompagnés de grêle seront encore possibles dans toutes les régions jeudi soir et en première partie de nuit. Le temps deviendra ensuite plus sec. Les minima seront compris entre 14 et 18 degrés.

Vendredi, les éclaircies seront plus larges dans le nord-ouest que dans le sud-est du pays, où une averse orageuse est attendue tôt le matin. Il fera encore chaud avec des maxima de 23 degrés à la côte ainsi qu'en Hautes-Fagnes et de 28 degrés en Campine.