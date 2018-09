L'unique lion mâle du parc d'attractions est décédé hier. Mal remis d'une fracture, l'équipe soignante de Bellewaerde a pris la difficile décision d'abréger ses souffrances. Figaro avait 14,5 ans.

Cet été, le lion Figaro, qui réside à Bellewaerde depuis onze ans, s'est blessé la patte arrière. Lors d'une radiographie, une fracture complexe a été constatée. "En collaboration avec la faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Gand, il a été décidé d’opérer Figaro", indique le parc. L’opération s’est très bien passée et Figaro est resté 8 semaines dans son enclos intérieur.



Le lion, "d'un fort tempérament", n'a toutefois pas laissé suffisamment de temps à la fracture de guérir. "Par conséquent, la blessure s'est infectée, Figaro manquait d'appétit et souffrait d'une léthargie générale." Les spécialistes de l'Université de Gand se sont rendus sur place pour des recherches supplémentaires, mais ils n'ont malheureusement pas trouvé la cause de l'affaiblissement continu de Figaro. De plus, comme Figaro ne mangeait plus, les soigneurs ne parvenaient pas à lui donner ses médicaments.



Malgré sa longue expérience avec les carnivores, comme les lions, tigres et léopards de l'Amour, l'équipe n'a pas réussi à remettre Figaro sur pattes. "On a donc dû prendre la triste décision de laisser le lion s'endormir éternellement".



"Finalement, Figaro était trop affaibli, et nous avons du décider d'abréger ses souffrances. Le laisser partir était la seule option qui nous restait," dixit Melissa Nollet, vétérinaire à Bellewaerde.



Figaro était un animal très apprécié, et une icône pour le parc. Son décès est un coup dur pour les employés, mais surtout pour les soigneurs du parc.



L’animal sera transporté à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Gand pour des recherches scientifiques. Aujourd'hui, il reste encore 3 lionnes dans le parc.