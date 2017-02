Djellza, une jeune Kosovare âgée de 16 ans vivant à Malines et qui s'était cachée peu avant son expulsion forcée, a finalement reçu un permis de séjour d'un an, qui pourrait être prolongé sous certaines conditions, a annoncé son avocat et tuteur vendredi soir.

La Kosovare a vécu en Belgique presque toute sa vie et résidait depuis début août dernier avec son père dans un centre à Zulte, dans l'attente de son expulsion. Le jour où elle aurait dû prendre place dans un avion à destination du Kosovo, on a appris que tous deux s'étaient cachés.

Les parents, coutumiers de demandes d'asile, ont finalement décidé en septembre de retourner volontairement dans leur pays. Mais Djellza, qui n'a jamais vécu au Kosovo, ne s'est pas jointe à eux. Elle s'est signalée en tant que mineure étrangère non accompagnée auprès du Service des Tutelles, qui lui a attribué un tuteur. Celui-ci, qui est également l'avocat de la jeune fille, souligne que sa cliente ne souhaite pas faire de commentaires sur cette décision pour le moment.