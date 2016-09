Une longue file sur la E40 vers Bruxelles à cause d'un camion couché sur le flanc

Belgique

L'autoroute E40 entre Gand et Bruxelles est encombrée vendredi après-midi à partir d'Alost, à cause d'un camion qui a versé sur le flanc à Ternat (Brabant flamand). Le véhicule a été relevé, mais la protection civile doit encore nettoyer la chaussée. Deux bandes de circulation sont bloquées, entraînant une heure et demie de ralentissement depuis Gand, indique le Centre flamand de contrôle du trafic. Le camion s'est retrouvé sur le flanc vers 12h00, pour une raison encore inconnue. Le conducteur est légèrement blessé tandis que son passager s'en est sorti indemne. L'engin, qui transportait des caisses de bouteilles de bières vides, a été relevé. Toutefois, beaucoup de bouteilles se sont cassées lors de l'accident et les morceaux doivent encore être ramassés. L'opération devrait durer longtemps.

Il est conseillé aux conducteurs qui veulent se rendre à Bruxelles à partir de Gand d'emprunter la E17, la N16 et l'A12. Pour ceux qui veulent se rendre à Hasselt à partir de Gand, le mieux est de passer par Anvers.