Jeudi, la pluie et la bruine seront encore présentes sur le sud-est du pays tandis qu'il fera généralement sec ailleurs avec quelques brèves éclaircies, annonce l'Institut royal de météorologie (IRM).

L'après-midi, les nuages seront tenaces au sud du sillon Sambre et Meuse, mais le temps y deviendra généralement sec. Ailleurs, le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages cumuliformes. Les maxima varieront de 13° en Hautes-Fagnes à 19° dans le nord-ouest. Le vent sera faible à modéré de secteur nord. Jeudi soir et dans la nuit, il fera sec sur tout le pays. Le ciel se dégagera graduellement depuis l'ouest. De la brume ou du brouillard pourra toutefois se former par endroits. Vers l'aube, de nouveaux champs nuageux arriveront à la Côte. Les minima se situeront entre 5° et 11°.

Vendredi et durant le week-end, le temps sera globalement sec et la nébulosité variable. Les maxima oscilleront de 16° à 21° vendredi, et de 20° à 23° d'ici dimanche.