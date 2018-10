Mercredi matin, un échafaudage s'est effondré sur la Pelikaanstraat à Anvers (dans le quartier de la gare), rapporte la Gazet van Antwerpen. La police a fermé la rue et elle le restera probablement jusqu'à ce soir.

La police demande à la population d'éviter le quartier afin que les services de secours puissent intervenir le plus rapidement possible. Elle a également confirmé qu'un ouvrier était décédé et un autre blessé.

Le bilan reste, pour le moment, provisoire.

Les pompiers sont toujours à l'oeuvre afin de savoir s'il y a d'autres personnes sous les décombres.

Plus d'infos à suivre.