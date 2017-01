Une dizaine de riverains de l'aéroport national Brussels Airport ont déposé plainte jeudi, auprès du juge d'instruction, contre Arnaud Feist et Marc Descheemaecker, respectivement CEO et président de l'exploitation. Tous deux auraient, selon les plaignants, diffuser des informations incorrectes et fallacieuses.

Cette nouvelle plainte a été déposée par Me Philippe Vanlangendonck. Il s'agit de la suite d'une autre plainte datant du 20 décembre dernier, concernant un avis publicitaire de l'aéroport diffusé dans plusieurs quotidiens. Les plaignants accusent les deux hommes de "publicité mensongère, faux et usage de faux et manipulation au détriment de la santé publique".

Arnaud Feist et Marc Descheemaecker auraient, selon la plainte, diffusé des informations erronées sur le nombre de personnes affectées par les nuisances sonores liées à l'aéroport ainsi que sur le nombre d'emplois liés au fret qui pourraient être perdus si l'aéroport respectait les normes régionales en termes de nuisances.

Le think-tank bruxellois Coeur-Europe parle lui de 21 déclarations mensongères sur Brussels Airport apparues dans les médias depuis décembre.

"Il est clair que la diffusion d'informations incorrectes par messieurs Feist et Descheemaecker tend à maintenir un statu quo dangereux pour la santé des riverains de l'agglomération bruxelloise", a indiqué Me Vanlangendonck dans un communiqué. Les faits reprochés aux deux hommes forts de la BAC sont, selon les riverains, de nature à menacer l'ordre public, raison pour laquelle ceux-ci relèveraient de la responsabilité pénale.