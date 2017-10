Au terme de deux années de travail, le rapport habitat permanent, commandé par Maxime Prévot (CDH), sera enfin présenté en commission du Parlement wallon ce mardi.

Via une vingtaine de recommandations, il doit permettre d’améliorer le sort de quelque 15.000 personnes concernées par l’habitat permanent. Caravanes, chalets, et même yourtes : il s’agit de ces zones (forestières ou de loisir, le plus souvent), qui ne sont pas en théorie destinées à l’habitat, mais sur lesquelles des personnes se sont établies de manière permanente.

La première recommandation prévoit la création d’une zone d’habitat vert.

En pratique, ces recommandations devront aboutir à des changements législatifs qui régleront le cas de centaines de personnes, grâce à une procédure allégée de régularisation. Une manière de sortir des centaines de Wallons d’une situation incertaine, voire illégale.

Les recommandations concernent les campings, et autres zones d’habitat permanent dont le statut pose problème. "On y trouve des personnes qui ont peu de moyens financiers, d’autres qui ont fait le choix de vivre là. On ne va pas les en déloger sans projet alternatif. On veut revaloriser ces zones et sortir les gens d’une certaine incertitude juridique", assure Patrick Dodrimont (MR) qui a réalisé ce rapport. "Par exemple, si une personne postule pour un job, et présente un document qui mentionne domicile provisoire , c’est compliqué. Cela permettra aussi aux communes d’investir dans ces zones, dans de l’équipement, et par exemple l’installation d’un bon système d’eau courante."

Le rapport comporte également un volet alternatif.

"L’idée, c’est de créer de l’habitat pour de nouveaux types de logements, et permettre aux communes de les accueillir", reprend Patrick Dodrimont.

"Par exemple dans une zone agricole ou de loisir qui ne seraient pas exploitées. Cela pourra être un container aménagé, ou même une yourte. Ce ne seront pas des caravanes pourries ou des chalets vétustes, mais bien des projets alternatifs. Il s’agit d’une nouvelle conception du logement : un habitat bon marché, petit, mais bien isolé."