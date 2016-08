Vague de chaleur historique en Belgique

Belgique

La vague de chaleur que connaît la Belgique est historique en raison de l'époque tardive de l'année à laquelle elle survient. Samedi à 16h00, le mercure a atteint 30,2 degrés, a précisé le météorologue David Dehenauw.

L'Institut Royal Météorologique (IRM) définit une vague de chaleur comme une période de cinq jours consécutifs avec au moins 25 degrés, dont au moins trois "tropicaux", soit avec un thermomètre atteignant les 30 degrés à Uccle, point de référence national.

La vague de chaleur a débuté mardi et durera vraisemblablement jusqu'à dimanche, selon David Dehenauw. Lundi, le mercure devrait redescendre sous les 25 degrés.

Il s'agit de la première vague de chaleur de 2016, ainsi que de la plus tardive et de la première en septembre enregistrée au 21e siècle.

Ce phénomène touche la Belgique pour la neuvième fois depuis le début de ce siècle, après 2001, 2003, 2005, deux fois en 2006, 2010, 2013 en 2015.

Samedi, des températures encore plus élevées ont notamment été enregistrées en Gaume (34,8) et à Bierset (33,8).





Fortes concentrations d'ozone encore ce samedi avant une diminution dimanche

Les températures élevées, l'ensoleillement, la faiblesse du vent et l'accumulation des polluants dans l'air favoriseront encore les concentrations d'ozone élevées ce samedi principalement dans le nord et l'ouest du pays, a indiqué la Cellule interrégionale de l'Environnement (CELINE). Le risque de dépassement du seuil européen d'information de 180 µg/m³ demeurera important essentiellement dans le nord du pays avant de diminuer dimanche. Samedi, les concentrations d'ozone seront comprises entre 150 et 190 µg/m³, jusqu'à 200 µg/m³ localement. Le risque de dépassement du seuil d'information sera élevé dans les zones où l'ensoleillement perdurera dans l'après-midi.

Quant à dimanche, le temps sera toujours assez ensoleillé mais les températures en baisse et l'augmentation de la force du vent entraineront une diminution des concentrations d'ozone (entre 90 et 120 µg/m³). Aucun dépassement du seuil n'est donc prévu. Lundi, les taux reviendront à un niveau habituel pour la période de l'année et ne devraient pas dépasser les 80 µg/m³.

Vendredi, de fortes concentrations d'ozone ont été relevées et le seuil d'information a été dépassé en quinze points de mesure dans l'est et le centre du pays. Les concentrations horaires maximales ont atteint 179 µg/m³ à Bruxelles, 220 µg/m³ en Wallonie et 213 µg/m³ en Flandre.

L'ensoleillement généreux et les températures élevées (au-dessus des 30 degrés), couplés à un vent faible à modéré d'origine sud-est et l'accumulation des polluants favorisent formation d'ozone. Celle-ci peut provoquer des difficultés respiratoires, une irritation des yeux et des voies respiratoires, ou encore la toux chez les personnes sensibles (personnes âgées, asthmatiques, souffrant de problèmes respiratoires et jeunes enfants).

Ces dernières doivent éviter les efforts physiques inhabituels et tout exercice en plein air entre 12h00 et 22h00. Il est également recommandé à tout citoyen de s'abstenir de tout effort physique soutenu (le jogging par exemple) durant cette période.





Affluence record à la Côte en cette dernière semaine des vacances d'été

Le secteur touristique de la Côte belge profite pleinement des températures tropicales de cette semaine. L'Office du tourisme de Flandre occidentale Westtoer estime à 150.000 le nombre de touristes d'un jour présents quotidiennement sur le littoral belge. Cette affluence devrait se confirmer pour le week-end prochain. Mercredi, jeudi et probablement vendredi, 150.000 touristes d'un jour se sont rendus ou se rendront à la Côte. Pour le week-end, Westtoer s'attend à ce que la population de la Côte augmente à 750.000 personnes par jour, soit 210.000 habitants, 230.000 touristes d'un jour et 310.000 touristes logeant sur place. Les hôtels affichent un taux de réservation de 90% voire davantage, avec une moyenne quotidienne de 11.000 nuitées. Ces chiffres devraient également se maintenir pour le week-end.

Après les longs week-ends des 21 juillet et 15 août où près d'un million de touristes d'un jour ont été accueillis, la Côte enregistre une de ses meilleures saisons estivales. "Cette semaine est la cerise sur le gâteau", selon le député provincial chargé du Tourisme Franky De Block. "C'est une sublime fin de vacances d'été. La Côte conserve un énorme pouvoir d'attraction et reste au top dans l'esprit de ceux qui cherchent un peu de fraîcheur."

La Côte a accueilli quelque 7 millions de touristes en juillet et août, selon un bilan provisoire.