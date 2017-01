"Pendant le weekend, la nébulosité deviendra variable avec de fortes averses de neige ou de neige fondante" , prévient l'Institut Royal de Météorologie (IRM).

Comme le précise RTL sur son site, les flocons deviendront plus rares et les éclaircies s'élargiront à partir de lundi prochain.

Mais c'est surtout début de semaine prochaine que le grand froid arrivera. Le gel sera généralisé la nuit dans tout le pays et en journée, on devrait rester sous le zéro.





Voici le détail des prévisions météo de l'IRM:

Mercredi: nébulosité et averse

Ce mercredi, en début de matinée, la nébulosité est abondante mais il fait encore généralement sec. Ensuite, une zone de pluie abordera notre pays par le nord-ouest pour lentement le traverser. Elle traînera encore dans le sud-est en fin d'après-midi.

Les maxima seront doux, entre 8 et 10 degrés en plaine de 4 à 7 degrés en Ardenne.

Le vent de sud-ouest sera d'abord modéré en plaine et assez fort à la mer, devenant par la suite modéré à assez fort dans l'intérieur. A la côte, il deviendra assez fort à fort et s'orientera au nord-ouest.

Rafales jusqu'à 70 km/h.

En soirée et en première partie de nuit, le temps deviendra généralement sec avec des éclaircies mais en deuxième partie de nuit, la nébulosité augmentera à nouveau. Les minima seront compris entre -1 et +5 degrés. Il y aura un risque de plaques de glace en Ardenne. Le vent s'orientera au secteur ouest en devenant modéré dans l'intérieur et assez fort à la côte. Rafales jusqu'à 50 km/h.





Jeudi: nébulosité et neige en Haute Belgique

Jeudi, la nébulosité sera abondante. Le matin, il fera encore sec, mais déjà dans l'avant-midi il commencera à pleuvoir à partir de la frontière française. Les pluies seront tout d'abord faibles et deviendront modérées plus tard. En Haute Belgique, les précipitations prendront la forme de neige fondante et, au-dessus de 600 m, de neige. Des chutes de neige de plus de 10 cm sont possibles. Les maxima se situeront entre +1 et +3 degrés au sud du sillon Sambre-et-Meuse, autour de +4 degrés dans le centre du pays et autour de +6 degrés au littoral. Le vent sera modéré de sud-sud-ouest à sud-ouest. À la côte, il sera modéré à assez fort à la côte. En fin d'après-midi, il tournera pour souffler de directions ouest à nord-ouest.

Le soir, la neige fondante fera place à de la neige en Ardenne. En basse Belgique aussi, on prévoit de la neige fondante voire temporairement de la neige à l'arrière du front à partir du nord-ouest. Ensuite, des éclaircies feront leur apparition, mais des averses de neige resteront possibles. En fin de nuit, le mercure pourrait être proche de zéro degré et par conséquent, il faudra surveiller la formation de plaque de glace.





Vendredi et ce week-end: nébulosité abondante et averses de neige

Ce vendredi, la nébulosité sera abondante avec des averses de neige qui dans le Nord-Ouest se transformeront plus tard en averses de pluie ou de neige fondante. Ailleurs, elles se feront sous forme de neige. Ces averses pourront parfois être intenses. Un accumulation de plus 10 cm n'est pas exclue en Ardenne. Les maxima avoisineront -2 degrés en Haute Belgique et se situeront entre +1 et +3 degrés en Basse Belgique. Le vent sera modéré à assez fort de ouest-sud-ouest et s'orientera au nord-ouest. À cause du vent soutenu, la sensation de froid sera comparable à des températures de -5 à -10 degrés.

Pendant le weekend, la nébulosité deviendra variable avec de fortes averses de neige ou de neige fondante. Les maxima seront voisins de +1 ou +2 degrés dans le centre. Le vent sera modéré d'ouest à nord-ouest. La nuit, il gèlera partout à l'exception de l'ouest.





Dès lundi: éclaircies et grand froid

À partir de lundi, les éclaircies s'élargiront. Il y aura encore un risque d'averses de neige, mais celles-ci deviendront moins fréquentes et moins intenses qu'auparavant. Le flux s'orientera au nord-est et il fera donc plus froid avec des températures qui auront du mal à dépasser 0 degré la journée et la nuit, le gel sera généralisé.