Pour la deuxième nuit consécutive, l'Institut royal météorologique (IRM) lance un avertissement en raison de verglas attendu sur tout le pays dans les prochaines heures.

Cette nouvelle mise en garde commence vendredi soir à 20h00 pour se terminer samedi à 14h00. Elle concerne toutes les provinces du pays et Bruxelles. Seule la Côte sera épargnée. Un avertissement au brouillard "réduisant la visibilité à moins de 500 m en de nombreux endroits" est également lancé pour les seules provinces de Liège et Luxembourg, à partir de vendredi à 19h00 jusqu'à samedi midi.

Pour la nuit de dimanche à lundi, l'IRM prévoit une perturbation qui apportera de la neige. En pleine, elle sera fondante mais au sud du sillon Sambre et Meuse, elle devrait tenir et s'accumuler sur plusieurs centimètres. L'IRM prévient aussi le risque de formation de plaques de glace et d'averses hivernales.