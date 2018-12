Le gouvernement wallon a approuvé ce mercredi une liste de compétences qui seront reprises par la Région wallonne dans le cadre de la réforme des provinces.

Il s'agit d'une première étape concrète dans ce vaste chantier dont l’étape ultime sera la suppression de l’institution provinciale, annonce la ministre des Pouvoirs locaux, Valérie De Bue.

Voici les compétences qui seront entièrement reprises par la Région wallonne : le financement des zones de secours, l’aide à la restauration des édifices classés, la santé, l’environnement, la promotion touristique ou encore le logement.

Le gouvernement souligne que l’objectif de cette réforme est triple : améliorer la lisibilité institutionnelle ; rendre plus efficace et direct l’exercice des compétences régionales ; et renforcer le soutien aux communes et favoriser les synergies entre elles.

D’autres actions sont déjà en cours et doivent se poursuivre : réduction et rapatriement des ASBL provinciales, extinctions des subventions régionales aux provinces et structures provinciales, renforcement du rôle des gouverneurs et renforcement de la supracommunalité. A terme, l’ambition est aussi de supprimer le collège provincial et remplacer le conseil provincial par une représentation des communes de la Province.