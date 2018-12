Plus que jamais, la question migratoire est au centre de cette crise politique. La N-VA a quitté le gouvernement à cause du Pacte de l’Onu sur la migration. Depuis ce mardi soir, l’orange bleue (MR-Open VLD-CD&V) est officiellement démissionnaire. Mais une question demeure encore et toujours : que va faire la N-VA ? Éclairage avec Dave Sinardet, politologue à la VUB et à l’Université Saint-Louis.