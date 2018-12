Les résultats de l’appel à candidatures pour postuler au projet WIFI4EU sont tombés. Une centaine de communes belges dont 23 francophones seront donc financées par l’Europe pour y fournir une connexion internet gratuite de haute qualité à des endroits clefs de leur territoire.

"Offrir une connexion gratuite et rapide pour réduire la fracture numérique constitue une réelle opportunité pour de nombreux citoyens européens", s’enthousiasme Marc Tarabella, eurodéputé PS chargé de la Protection des consommateurs et du Marché intérieur qui a beaucoup milité pour la mise en place du projet.

Les communes ont à présent 18 mois pour installer la connexion et disposent d’une enveloppe de 15 000 €. Au total, l’Union européenne consacrera 120 millions d’euros au projet. "Les points d’accès seront placés pour une durée de minimum 3 ans", explique l’eurodéputé. "Ces points d’accès, appelés aussi hotspots, pourront être placés dans les espaces publics comme les gares, les parcs mais aussi les bibliothèques, les centres de loisirs ou les hôpitaux."

Le but de WIFI4EU est de réduire la fracture numérique. "Les personnes qui n’ont pas accès aux nouvelles technologies sont mises à l’écart dans de nombreux domaines. Entre 15 et 25 % des emplois sont trouvés via le Web et plus de 92 % des grandes entreprises utilisent leur site internet à des fins de recrutement."

L’eurodéputé pointe également les difficultés rencontrées dans les zones rurales. "En 2015, 71 % des ménages européens avaient accès à une connexion fixe rapide, mais seulement 28 % dans le milieu rural. Une mauvaise connectivité isole un peu plus le milieu rural. Ce phénomène peut également décourager toute une série de personnes d’exercer leur profession dans les villages ou de faire du travail à domicile. Les habitants vivant en milieu rural ne sont pas des habitants de seconde zone ?", conclut Marc Tarabella, tout heureux de voir Anthisnes, la commune dont il est bourgmestre, faire partie des "élues" par l’Europe pour ce projet.

Liste des communes sélectionnées

Anthisnes, Limbourg, Jemeppe-sur-Sambre, Marche-en-Famenne, Wavre, Libramont Chevigny, Waterloo, Fontaine-l’Évêque, Vresse-sur-Semois, Grez-Doiceau, Bièvre, Ath, Frameries, Courcelles, Theux, Seneffe, Gesves, Chaudfontaine, Assesse, Bertrix, Péruwelz, Villers-le-Bouillet et Walcourt.