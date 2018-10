Le roi Philippe et la reine Mathilde ont été accueillis mercredi matin à Porto, pour le troisième et dernier jour de la visite d'Etat au Portugal. Après avoir atterri à l'aéroport de la grande ville du nord du pays, le couple royal a été reçu par le maire Rui Moreira avant de visiter le musée d'art contemporain Serralves et ses jardins.

A midi, Philippe et Mathilde se sont rendus au palais de la bourse (palacio da Bolsa) pour un lunch avec des hommes d'affaires. Au menu: soupe de tomate, gratin de merlu farci au céleri et aux amandes et un pudding portugais "Pudim Abade de Priscos" aux fruits rouges. Dans son discours prononcé dans la salle mauresque, le maire de Porto a rappelé le jumelage existant avec la ville de Liège ainsi que la richesse culturelle de sa ville. Le Roi a de son côté qualifié le musée Serralves de "centre d'excellence dédié à la pensée et à l'art contemporain" et a salué les hommes d'affaires présents "qui incarnent des traditions vinicoles et agricoles ancestrales et sacrées" et les chefs d'entreprise "résolument contemporains actifs dans des secteurs émergents tels que le commerce électronique, les énergies renouvelables et l'informatique."

Mercredi après-midi, le couple royal visitera l'université de Porto, qui a conclu mardi un contrat de partenariat avec l'université de Gand (UGent). "Nous verrons comment une université de cent ans d'âge a jeté des bases solides pour le développement de stupéfiantes merveilles technologiques."

En parallèle, un séminaire organisé par l'Awex (Agence Wallonne à l'Exportation) est consacré à l'écosystème des startups. De son côté l'agence flamande FIT (Flanders Investment & Trade) organise un séminaire consacré aux "sciences de la mer pour une économie bleue durable".