Le couple royal belge, le prince William et son épouse Kate ont assisté, ce dimanche, à la cérémonie du Last Post à Ypres pour se souvenir de la bataille de Passchendaele qui avait débuté voici cent ans en 1917.

Les membres des familles royales belge et britannique ont rendu hommage aux victimes de cette grande bataille de la guerre 14-18. Ils ont assisté au Last Post à 20 h en compagnie du bourgmestre d’Ypres Jan Durnez. Cet événement rend hommage tous les soirs depuis 1928 aux soldats britanniques tombés au champ d’honneur.

Quatre cents personnes ont assisté à cette cérémonie dont deux cents descendants ou proches de soldats dont les noms sont gravés sur la porte de Menin. La Première ministre britannique Theresa May, le ministre de la Défense Steven Vandeput et le ministre flamand Bart Tommelein étaient aussi présents dimanche soir à Ypres. L’ensemble des bourgmestres du Westhoek, région jadis meurtrie par la guerre, ont aussi assisté à cette cérémonie.

La bataille de Passchendaele près d’Ypres a débuté le 31 juillet 1917 pour s’achever le 6 novembre de la même année. La bataille a causé la mort de 325.000 alliés et de 260.000 Allemands. 40.000 corps de soldats britanniques n’ont jamais été retrouvés. Aujourd’hui, le cimetière de Tyne Cot de Passchendaele, construit sur l’ancienne ligne de front, abrite les sépultures de plus de 10.000 soldats. Il est le plus grand cimetière militaire du Commonwealth du monde.

Le prince William a pris la parole après l’ouverture du Last Post, rappelant que cent ans plus tard la Belgique et la Grande-Bretagne avançaient toujours main dans la main. Il a aussi souligné l’importance du symbole de la cérémonie quotidienne du Last Post.

Le roi Philippe a aussi pris la parole et rendu hommage à la Last Post Association qui a déjà sonné l’appel plus de 30.000 fois sous la porte de Menin. À la suite du Last Post, les membres des familles royales belge et britannique ont déposé des gerbes, ainsi que dix-neuf représentants de tous les pays qui ont combattu dans le Saillant d’Ypres.