Le nombre de petits excès de vitesse est proportionnellement 3 à 4 fois plus élevé en Flandre qu’en Wallonie. Deux explications coexistent. Les radars sont bien plus nombreux en Flandre. Et le seuil de tolérance des radars est généralement plus élevé dans le sud du pays. Logique : pour les parquets de Wallonie, débordés par la masse de P.-V. et manquant de moyens humains, les petits excès de vitesse ne sont pas une priorité.(...)