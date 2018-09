Les frappes de la CIA au Pakistan, la guerre en Irak ou la tentative d’assassinat du président vénézuélien Nicolas Maduro en août démontrent l’impact des drones armés dans les conflits actuels. Mais sait-on que l’industrie militaire est bien plus avancée dans la guerre du futur ?

L’expert britannique Duncan Stewart a dressé récemment à l’Institut royal supérieur de défense (IRSD) de Bruxelles un impressionnant et effrayant état des lieux qui est bien plus large que les "robots tueurs" dénoncés aux parlements belge et européen.

Le "robot tueur" est une arme totalement autonome capable de sélectionner et d’attaquer des cibles sans intervention humaine, mais il existe d’autres innovations technologiques où le soldat reste - plus ou moins - maître à bord.

Plusieurs pays, dont les États-Unis, la Chine, la Corée du Nord et la Russie, testent des armes à impulsion électromagnétique (EMP en anglais) capables de détruire ou de paralyser des appareils électriques ou électroniques dans un périmètre préalablement défini. L’explosion s’apparente à une frappe nucléaire de basse intensité, ce qui pose des problèmes de légalité. Une telle arme peut avoir un grand impact sur la population et un gouvernement, subitement privés de leurs accès à internet et au réseau téléphonique des portables.

(...)