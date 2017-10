Le coût de la monarchie l'an prochain sera de 36.406.000 euros, rapportent les titres Sudpresse mercredi sur base des montants révélés par la Chambre.

La Liste Civile du Roi et les dotations de trois membres de la famille royale, Albert, Astrid et Laurent, représenteront 13.605.000 euros en 2018. Il s'agit de 266.000 de plus qu'en 2017, une augmentation imputable à l'indexation.

Le montant de la Liste Civile du Roi, qui constitue l'ensemble des moyens immobiliers, matériels et financiers mis par l'État à la disposition du souverain, pour 2018 est de 12.021.000 euros. Les dotations d'Albert, Astrid et Laurent seront respectivement de 943.000 euros, de 327.000 euros et 314.000 euros.

Ces montants ne constituent qu'une partie du coût de la monarchie en Belgique. L'autre est constituée par le paiement des activités de la famille royale. Chaque ministère dispose de son portefeuille pour les assumer. Pour l'année 2018, un montant de 22.801.000 euros est prévu pour prendre en charge toutes ces activités, soit 60.000 euros de moins qu'en 2017. Cela veut dire que, l'an prochain, la monarchie coûtera 36.406.000 euros, soit une hausse de 206.000 euros en un an.